Шоумен вспомнил современный украинский хит и любимый населением Незалежной кадр из "Слуги народа"

Студия "95 квартал", худруком которой и одним из ее основателей является лидер нынешней президентской гонки на Украине Владимир Зеленский, монтирует к выходу видеоролик на композицию известного украинского музыканта Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", в котором шоумен будет "расстреливать" местных депутатов.

Как пишет издание "Страна.ua", в распоряжении которой оказалось соответствующее видео, материал построен на основе кадров второго сезона сериала "Слуга народа". На них герой Зеленского простой учитель истории, а впоследствии кандидат в президенты, Василий Петрович Голобородько после безуспешных попыток уговорить народных избранников Верховной рады проголосовать за реформы расстреливает их из двух автоматов.

"Кровавая расправа", о которой якобы в шутку грезила экс-наводчица ВСУ, депутат парламента и обвиняемая в подготовке теракта в правительственном комплексе в центре Киева Надежда Савченко, проходит под песню Павлика и его группы "Анна Марія" (не путать с дуэтом крымских сестер Анны и Марии Опанасюк).

Композиция выпущена еще в 1997 г. и считается классикой украинского блюза.

Некоторые пользователи в комментариях под роликом, помимо того, что вспомнили про Надю в застенках, предположили, что "кто-то проплатил, чтобы он вновь завирусился".

Напомним, сейчас Зеленский уверенно держит первое место в рейтингах соцопросов потенциальных избирателей Незалежной, определившихся с вопросом, за кого они будут голосовать 31 марта.

