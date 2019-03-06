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Порошенко отдаст венграм Закарпатье ради победы на выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Второй срок нынешнего лидера Незалежной может дорого обойтись стране

Президент Украины Петр Порошенко готов платить любую цену, лишь бы удержаться у власти. Даже лишиться части государственной территории. Об этом свидетельствует поручение, которое он дал своему доверенному лицу, бывшему руководителю фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Игорю Грыниву.

Порошенко распорядился начать непубличные переговоры с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем. Речь пойдет об электоральных настроениях региона, сообщает портал Goves. Фактически, намечается простой торг. Проживающим в Закарпатье венграм пообещают автономию, если на выборах президента 31 марта победит Порошенко.

Еще недавно, в феврале, Брензович заявлял, что украинские венгры решили не поддерживать ни одного из 40 с лишним кандидатов в президенты, поскольку никто из них не намерен отстаивать права национальных меньшинств. Собственно, Порошенко – их первый враг, поскольку с его подачи на Украине запретили образование на языках других народов, установили квоты на трансляцию песен и передач. Из-за этого между Киевом и Будапештом разгорелся серьезный дипломатический скандал.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Но сейчас положение Порошенко таково, что он готов на любые компромиссы ради победы или хотя бы прохождения во второй тур голосования. И 150-тысячная венгерская община вполне может этому поспособствовать. А учитывая, что Брензович также является нардепом от БПП, штаб Порошенко легко может добиться своего.

Понятно, что решаться вопрос об автономии будет уже после выборов. И даже если победит действующий президент, не факт, что он сдержит слово и предоставит Закарпатью автономию. Но сама постановка вопроса, сама готовность главы страны пойти на такой шаг ради еще одного президентского срока, свидетельствует о том, его заботит не будущее Украины, а собственные амбиции и толщина кошелька.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.2019 года. Предвыборную гонку возглавляет комик Владимир Зеленский, на втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, на третьем – Порошенко.

Николай ВИКТОРОВ
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