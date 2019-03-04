Лидер Незалежной дистанцируется от обвинений в казнокрадстве, чтобы спасти остатки своей репутации

Коррупционный скандал в сфере оборонки Украины получил продолжение. По решению Петра Порошенко со всех занимаемых постов уволен Олег Гладковский. Глава государства снял его с должности первого зампредседателя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.



"Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом",

– с гордостью прокомментировал Порошенко свое решение, передает телеканал "112".

Олега Гладковского уволили после фильма-расследования команды журналистов Bihus.info, который вышел 25 февраля. В нем фигурировал его сын Игорь. Журналисты раскрыли схему поставок контрабандных деталей с украинских воинских частей и из России по сильно завышенной стоимости.

Примечательно, что фильм получил название "Друзья Порошенко крадут на оборонке". Гладковский входит в окружение действующего президента, как и его партнеры по "бизнесу" и концерн "Укроборонпром".

Плодами журналистов не преминули воспользоваться политические конкуренты Порошенко перед выборами. На прошлой неделе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Порошенко. Она обвинила его ни много ни мало в государственной измене.



