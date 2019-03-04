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Коррупционный скандал в сфере оборонки Украины получил
продолжение. По решению Петра Порошенко со всех занимаемых постов уволен Олег
Гладковский. Глава государства снял его с должности первого зампредседателя секретаря
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и главы Межведомственной
комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного
контроля.
"Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом",
– с гордостью прокомментировал Порошенко свое решение, передает телеканал "112".
Олега Гладковского уволили после фильма-расследования команды журналистов Bihus.info, который вышел 25 февраля. В нем фигурировал его сын Игорь. Журналисты раскрыли схему поставок контрабандных деталей с украинских воинских частей и из России по сильно завышенной стоимости.
Примечательно, что фильм получил название "Друзья Порошенко крадут на оборонке". Гладковский входит в окружение действующего президента, как и его партнеры по "бизнесу" и концерн "Укроборонпром".
Плодами журналистов не преминули воспользоваться политические конкуренты Порошенко перед выборами. На прошлой неделе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Порошенко. Она обвинила его ни много ни мало в государственной измене.
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