Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украину добьет разделение на своих и чужих

Фото: www.globallookpress.com
Киев наметил шаги к распаду страны

Украина находится на грани раскола. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко. Он предостерег, что нынешнее напряжение в обществе может окончиться буквально взрывом. А власти страны ничего не делают, чтобы его предотвратить.

"Весь этот хаос, все эти распри, бушующие сегодня в украинском обществе, образовались благодаря политике людей, пришедших к власти в ходе Майдана", – заявил Журавко.

По его подсчетам, президент Петр Порошенко и его команда уже нанесли 5 ударов по государственности Украины, каждый из которых – шаг к распаду страны. Первым стало начало гонений на русский язык и русскоязычное население в 2014 г., отметил Журавко в интервью РИА ФАН.

"В результате Украина потеряла Крым, Донецк и Луганск".


Алексей Журавко. Фото: vk.com/avzhuravko

Второй удар – закон о насильственной украинизации жителей. Экс-депутат считает это попыткой переписать историю.

"Третий удар связан с запретом на участие в выборах президента Украины жителям Донбасса и четырем миллионам украинцев, находящимся в России. То есть мы четко видим, как Киев делит народ на своих и чужих", – подчеркнул Журавко.

Следующий шаг, усугубивший раскол Незалежной, связан с религией. А решение Порошенко направить страну в ЕС и НАТО, что зафиксировано поправками к Конституции, – последний удар, который добьет Украину.

"Если сегодня не вмешаться, не убрать вот эту власть, которая привела Украину к тому, что мы наблюдаем, то от страны останутся рожки да ножки. Государство прекратит свое существование", – предупредил политик.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский указал, что в результате проводимой Киевом политики за последние 5 лет Украина разделилась на две стороны. Жители западной и центральной части страны стремятся сблизиться с Европой, а восточные украинцы тяготеют к России.

"Ситуация в стране может в ближайшее время достичь критической отметки, если Киев не изменит своей политической направленности", – указал Погребинский в эфире украинского телевидения.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Киев объявил, что открывать участки для голосования на территории России не будет. Кроме того, наблюдателям из РФ запрещено посещать Незалежную в период голосования, в том числе в составе мониторинговых миссий ОБСЕ. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей