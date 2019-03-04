Украину добьет разделение на своих и чужих

Киев наметил шаги к распаду страны

Украина находится на грани раскола. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко. Он предостерег, что нынешнее напряжение в обществе может окончиться буквально взрывом. А власти страны ничего не делают, чтобы его предотвратить.

"Весь этот хаос, все эти распри, бушующие сегодня в украинском обществе, образовались благодаря политике людей, пришедших к власти в ходе Майдана", – заявил Журавко.

По его подсчетам, президент Петр Порошенко и его команда уже нанесли 5 ударов по государственности Украины, каждый из которых – шаг к распаду страны. Первым стало начало гонений на русский язык и русскоязычное население в 2014 г., отметил Журавко в интервью РИА ФАН.

"В результате Украина потеряла Крым, Донецк и Луганск".





Второй удар – закон о насильственной украинизации жителей. Экс-депутат считает это попыткой переписать историю.

"Третий удар связан с запретом на участие в выборах президента Украины жителям Донбасса и четырем миллионам украинцев, находящимся в России. То есть мы четко видим, как Киев делит народ на своих и чужих", – подчеркнул Журавко.

Следующий шаг, усугубивший раскол Незалежной, связан с религией. А решение Порошенко направить страну в ЕС и НАТО, что зафиксировано поправками к Конституции, – последний удар, который добьет Украину.

"Если сегодня не вмешаться, не убрать вот эту власть, которая привела Украину к тому, что мы наблюдаем, то от страны останутся рожки да ножки. Государство прекратит свое существование", – предупредил политик.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский указал, что в результате проводимой Киевом политики за последние 5 лет Украина разделилась на две стороны. Жители западной и центральной части страны стремятся сблизиться с Европой, а восточные украинцы тяготеют к России.

"Ситуация в стране может в ближайшее время достичь критической отметки, если Киев не изменит своей политической направленности", – указал Погребинский в эфире украинского телевидения.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Киев объявил, что открывать участки для голосования на территории России не будет. Кроме того, наблюдателям из РФ запрещено посещать Незалежную в период голосования, в том числе в составе мониторинговых миссий ОБСЕ.