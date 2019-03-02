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Украинские военные отказались стрелять по крымчанам

Фото: www.globallookpress.com
Солдаты не стали устраивать кровавую бойню на полуострове

Экс-министр обороны Украины Игорь Тенюх рассказал, что во время начала "Русской весны" в 2014 году, солдаты отказались стрелять по ее участникам в Крыму.

По его словам, Минобороны Незалежной отдало приказ открыть огонь по всем участникам митингов, однако солдаты не стали устраивать кровопролитие.

"И лично отдавал такой приказ, и разрешение начальника Генерального штаба, и исполняющего обязанности президента. А когда убили прапорщика в Симферополе, тогда было повторно дано разрешение на открытие огня. Приказы были, исполнять было некому",

сказал Тенюх в эфире "4 канала".

Напомним, что Крым присоединился к России в 2014 году по результатам референдума, который показал, что подавляющее большинство крымчан выступают за воссоединение с РФ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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