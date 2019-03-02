Украинские военные отказались стрелять по крымчанам

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Экс-министр обороны Украины Игорь Тенюх рассказал, что во время начала "Русской весны" в 2014 году, солдаты отказались стрелять по ее участникам в Крыму.
По его словам, Минобороны Незалежной отдало приказ открыть огонь по всем участникам митингов, однако солдаты не стали устраивать кровопролитие.
"И лично отдавал такой приказ, и разрешение начальника Генерального штаба, и исполняющего обязанности президента. А когда убили прапорщика в Симферополе, тогда было повторно дано разрешение на открытие огня. Приказы были, исполнять было некому",
– сказал Тенюх в эфире "4 канала".
Напомним, что Крым присоединился к России в 2014 году по результатам референдума, который показал, что подавляющее большинство крымчан выступают за воссоединение с РФ.
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