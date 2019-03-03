Запад признал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины

Европейские страны устали от выходок Незалежной

Международное сообщество понимает, что процесс интеграции Крыма как региона РФ необратим. Запад, в отличие от Украины, смирился с российским статусом полуострова. Об этом рассказал глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

При этом заявления украинских политиков о том, что они вернут полуостров своей стране, уже никто всерьез не воспринимает. На Западе считают, что это невозможно. Поэтому эта тема практически перестала волновать иностранцев.

"Вопрос статуса Крыма на Западе громко уже больше никто не ставит, эта тема затихает",

– заявил Маурер агентству РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Киев всячески безуспешно старается вернуть вопрос Крыма в международную повестку дня, создавая провокации, как например, ситуацию в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ.