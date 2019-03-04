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Украинцев утешили пустыми магазинами в Донбассе

Фото:Валентин Спринчак/ТАСС
Бедственное положение жителей ДНР и ЛНР заметили в Незалежной

В Донецке голод. К таким печальным выводам пришли пользователи интернет-СМИ Незалежной, когда им показали в понедельник, 4 марта, фотографии из местного супермаркета "Амстор".

Снимки опубликовал в своем Twitter блогер "Хочу домой". Он уточнил, что это – свежие фотографии из магазина на бульваре Шевченко, но похожая обстановка и в других супермаркетах Донецка.

Публикация тут же разлетелась по украинским СМИ. Журналистов не смутило даже низкое качество фотографий: на нечетких размытых снимках невозможно разглядеть ничего, кроме силуэта полок.

Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

У многих подписчиков блогера такая ситуация в Донбассе вызвала приступ злорадства.

"Совок вернулся", – написала "злая Натаха".

"Дієта корисна наваросам", – отреагировал UA SAY10.

И лишь ШуриК посетовал, что автору не пришла в "его патриотическую голову" идея посетить другие магазины города.

Между тем, судя по странице в соцсети "ВКонтакте", сеть супермаркетов "Амстор" чувствует себя прекрасно в Донбассе: объявляет набор сотрудников, проводит акции для покупателей. И даже на начавшейся Масленичной неделе приглашает на дегустацию блинов.

Ранее украинцы весьма успешно находили признаки голода и упадка в российском Крыму: публиковали снимки полупустых магазинов, дорог и пляжей. Сейчас наиболее популярная тема – мнимые фотофакты о разрушении Крымского моста.

Фоторепортаж
Прогнувшийся Крымский мост бьет рекорды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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