Крым защитили новыми катерами

Морские рубежи стали еще неприступнее

На боевое дежурство в республике заступили новые высокоскоростные катера Росгвардии. Транспортно-десантные машины БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, сообщили в ведомстве.



Новейшие катера уже прошли ходовые испытания, теперь им предстоит нести охранную службу в районе Керченского пролива. Торжественная церемония передачи катеров морскому отряду войск Росгвардии прошла при участии контр-адмирала Андрея Шатаева, руководителя управления объектами охраны на акваториях, сообщает "Звезда".

Катера БК-16 водоизмещением 20 т рассчитаны на перевозку 24 человек. Они оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.

Транспортно-десантные машины имеют самое широкое применение. Например, они могут вести патрулирование портов и принимать участие в контртеррористических операциях. Их могут использовать для высадки десанта и поддержки его огнем, а также для борьбы с пиратством. БК-16 способен разгоняться до 45 узлов, а запаса хода хватит на 400 морских миль.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" приступил к строительству новых модификаций катера БК-16. Создатели планируют, что в самом скором времени будут созданы патрульная и водолазная версия машины. Производством займется входящий в концерн судостроительный завод "Рыбинская верфь".