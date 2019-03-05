В Крыму объявлена тревога

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На Крым надвигается шторм, сообщил глава МЧС республики
Сергей Шахов.
По данным ведомства, в ближайшее время полуостров накроет шквалистый ветер.
"До конца суток 5 марта в Крыму ожидается очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с", – цитирует его РИА "Новости".
Крымчан и гостей республики попросили позаботиться о своей безопасности – держаться подальше от шатких конструкций вроде рекламных вывесок и ЛЭП. Также в шторм настоятельно не рекомендуется приближаться к деревьям и ставить рядом с ними машины.
Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения