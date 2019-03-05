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В Крыму объявлена тревога

Ялта, Фото: www.globallookpress.com
На полуострове распространили экстренное предупреждение

На Крым надвигается шторм, сообщил глава МЧС республики Сергей Шахов.

По данным ведомства, в ближайшее время полуостров накроет шквалистый ветер.

"До конца суток 5 марта в Крыму ожидается очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с", – цитирует его РИА "Новости".

Крымчан и гостей республики попросили позаботиться о своей безопасности – держаться подальше от шатких конструкций вроде рекламных вывесок и ЛЭП. Также в шторм настоятельно не рекомендуется приближаться к деревьям и ставить рядом с ними машины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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