Google вернул Крым России

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Крымский полуостров вновь стал отображаться как российская территория у пользователей Google из РФ.
"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт... мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", –
рассказали ТАСС в компании.
В Государственной думе ранее начали проверку из-за неверного указания на картах Google принадлежности Крыма.
Директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич тогда заявила, что ситуация с Крымом возникла из-за технической ошибки, а не из-за политического решения. При этом все исправления компания признала окончательными, отмечает телеканал "Царьград".
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