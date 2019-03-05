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Google вернул Крым России

А.Куинджи. Крым. Фото: www.globallookpress.com
Компания исправила ошибки на картах

Крымский полуостров вновь стал отображаться как российская территория у пользователей Google из РФ.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт... мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", –

рассказали ТАСС в компании. 

В Государственной думе ранее начали проверку из-за неверного указания на картах Google принадлежности Крыма.

Директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич тогда заявила, что ситуация с Крымом возникла из-за технической ошибки, а не из-за политического решения. При этом все исправления компания признала окончательными, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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