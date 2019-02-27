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Заржавел: разрушение Крымского моста уже не скрыть

Фото: most.life
Очевидцы опубликовали доказательства провала гигантской стройки через Керченский пролив

Железнодорожная часть Крымского моста еще не построена, но ее уже разъедает ржавчина. На это обратила внимание блогерша RoksolanaToday&Крым.

"Свежие ржавые железки в форме забора с дыркой" 

написала она в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями моста с ржавыми рельсами. 

Информацию тут же подхватили украинские СМИ. Впрочем, их читатели быстро разобрались, что к чему, и раскритиковали и невежественную Роксолану, и журналистов.

"А как еще себя должна вести высокоуглеродистая сталь?", – удивился Алексей Смирнов.

"Не будем слишком строги к Роксолане, – призвала Kirlackaj Viola. – Может она искренне верит, что рельсы с завода приходят блестящие со специальным покрытием? А шоколад растет на шоколадном дереве. Но фотки мне понравились. Красиво".

Фото: most.life

Действительно, на снимках Крымский мост смотрится необычайно элегантно, несмотря на многотонные конструкции. Хотя именно такое изящество и вызывает негодование некоторых украинских деятелей. В частности, Георгий Росновский, которого "Факты" называют "знаменитым украинским строителем" в интервью изданию заявил, что высота моста маленькая, пролеты узкие, сваи забиты неглубоко.

Все это, по его мнению, угрожает скорым разрушением конструкции. Росновский рассказал, что в свое время лично подготовил два проекта моста через Керченский пролив, но они остались невостребованными. Реализованный же российской стороной проект – самый дешевый из возможных.

"Специалист" признал, что видел мост только на фото и видео, но даже по ним понял, что работы проведены некачественно. Остается дождаться только запуска поездов, чтобы мост разрушился.

Фото: most.life

Начало железнодорожного сообщения по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2019 года.

Вера СВЕТЛОВА
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