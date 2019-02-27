Заржавел: разрушение Крымского моста уже не скрыть

Очевидцы опубликовали доказательства провала гигантской стройки через Керченский пролив

Железнодорожная часть Крымского моста еще не построена, но ее уже разъедает ржавчина. На это обратила внимание блогерша RoksolanaToday&Крым.

"Свежие ржавые железки в форме забора с дыркой"

– написала она в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями моста с ржавыми рельсами.

Свіже їржаве залізячча у формі забору с діркою

Керч

міст "Щастя Ротенберга" pic.twitter.com/yvxScVKKs4 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 февраля 2019 г.

Информацию тут же подхватили украинские СМИ. Впрочем, их читатели быстро разобрались, что к чему, и раскритиковали и невежественную Роксолану, и журналистов.

"А как еще себя должна вести высокоуглеродистая сталь?", – удивился Алексей Смирнов.

"Не будем слишком строги к Роксолане, – призвала Kirlackaj Viola. – Может она искренне верит, что рельсы с завода приходят блестящие со специальным покрытием? А шоколад растет на шоколадном дереве. Но фотки мне понравились. Красиво".

Действительно, на снимках Крымский мост смотрится необычайно элегантно, несмотря на многотонные конструкции. Хотя именно такое изящество и вызывает негодование некоторых украинских деятелей. В частности, Георгий Росновский, которого "Факты" называют "знаменитым украинским строителем" в интервью изданию заявил, что высота моста маленькая, пролеты узкие, сваи забиты неглубоко.

Все это, по его мнению, угрожает скорым разрушением конструкции. Росновский рассказал, что в свое время лично подготовил два проекта моста через Керченский пролив, но они остались невостребованными. Реализованный же российской стороной проект – самый дешевый из возможных.

"Специалист" признал, что видел мост только на фото и видео, но даже по ним понял, что работы проведены некачественно. Остается дождаться только запуска поездов, чтобы мост разрушился.

Начало железнодорожного сообщения по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2019 года.