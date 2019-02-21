Вокруг переправы раздувают экологический скандал

Транспортный переход через Керченский пролив не дает покоя Незалежной. Она то и дело пытается насолить России за возведенный наперекор ей объект. После обвинений в приближающейся экологической катастрофе на фоне загрязнения Черного моря, которое якобы страдает из-за строительства моста, Украине будет жаловаться в суд. Теперь она уповает лишь на служителей Фемиды, ибо уголовной дело, открытое выдуманной украинцами прокуратурой Крыма, ожидаемого результата не возымело. Грозное предупреждение озвучил глава несуществующего ведомства Гюндуз Мамедов.

"Сейчас проводится эколого-инженерная экспертиза – мы хотим установить, действительно ли это [строительство моста] влияет на экологическую среду Азовского и Черного морей. После экспертизы мы собираемся обратиться в Международный уголовный суд (МУС)",

– цитирует псевдоруководителя theBabel.

Между тем Россия уже несколько лет не является участником Римского статута МУС, то есть не попадает под его юрисдикцию. Соответствующее распоряжение подписал глава государства еще в 2016 году. Выходит, украинцам нравится выполнять мартышкин труд.

Напомним, в первой декаде февраля вымышленное ведомство возбудило уголовное дело о якобы "загрязнении" моря и крымского побережья, указывая на добычу песка в районе Керчи.

Крымский мост соединяет полуостров с Краснодарским краем. Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 километров. Его автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае прошлого года. Железнодорожная часть моста должна быть готова к концу нынешнего года. Обе дороги через Керченский пролив обойдутся России в 229 млрд рублей.

