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Крымский мост подвел Россию под суд

Фото: most.life
Вокруг переправы раздувают экологический скандал

Транспортный переход через Керченский пролив не дает покоя Незалежной. Она то и дело пытается насолить России за возведенный наперекор ей объект. После обвинений в приближающейся экологической катастрофе на фоне загрязнения Черного моря, которое якобы страдает из-за строительства моста, Украине будет жаловаться в суд. Теперь она уповает лишь на служителей Фемиды, ибо уголовной дело, открытое выдуманной украинцами прокуратурой Крыма, ожидаемого результата не возымело. Грозное предупреждение озвучил глава несуществующего ведомства Гюндуз Мамедов.

"Сейчас проводится эколого-инженерная экспертиза – мы хотим установить, действительно ли это [строительство моста] влияет на экологическую среду Азовского и Черного морей. После экспертизы мы собираемся обратиться в Международный уголовный суд (МУС)",

цитирует псевдоруководителя theBabel.

Между тем Россия уже несколько лет не является участником Римского статута МУС, то есть не попадает под его юрисдикцию. Соответствующее распоряжение подписал глава государства еще в 2016 году. Выходит, украинцам нравится выполнять мартышкин труд.

Фото: most.life

Напомним, в первой декаде февраля вымышленное ведомство возбудило уголовное дело о якобы "загрязнении" моря и крымского побережья, указывая на добычу песка в районе Керчи. 

Крымский мост соединяет полуостров с Краснодарским краем. Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 километров. Его автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае прошлого года. Железнодорожная часть моста должна быть готова к концу нынешнего года. Обе дороги через Керченский пролив обойдутся России в 229 млрд рублей.  

Фоторепортаж
Путин на "КамАЗе" открыл Крымский мост. LIVE
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА
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