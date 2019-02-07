Вредные вещества якобы подбрасывает Россия

В Незалежной предупредили об экологической катастрофе. Отравляющие вещества, которые якобы сливает РФ в Черное море, наносят непоправимый вред окружающей среде, уверены в Киеве. Отходы, по версии неравнодушных украинцев, "покушаются" на жизнь населения. Однако прокуратура страны-соседки остановит российский беспредел – на бумаге.

Ведомство возбудило уголовное дело о якобы "загрязнении" моря и крымского побережья. Россия обвиняется в нарушении правил охраны или использования недр.

Экологическая катастрофа, полагают в Незалежной, может возникнуть из-за добычи песка с дамбы Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи.

"Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал. В то же время токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды",

– обеспокоены в прокуратуре.

Напомним, в апреле в порту "Южный" Одесской области было арестовано судно российской компании Trans Services Maritime. Оно, как отмечал тогда генпрокурор Незалежной Юрий Луценко, "незаконно добывало песок", который, вероятнее всего, предназначался для строительства Крымского моста.

Крым стал российской территорией в марте 2014 г. в результате референдума. Стать гражданами нашей страны пожелали практически все жители полуострова.