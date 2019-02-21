К Захарченко на тот свет: Киев готовит расправы над кандидатами в президенты

Властям Незалежной очень мешают неугодные политики

Спецслужбы Незалежной планируют покушения на ряд украинских известных общественных деятелей, в том числе и на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сегодня заявил представитель пресс-службы Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

Он отметил, что разработчиком и исполнителем операции по ликвидации неугодных постмайданному киевскому режиму политиков выступает Главное управление разведки Минобороны. Задание получено администрацией президента Петра Порошенко.



"Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука",

– сообщил пресс-офицер.





По информации Донецка, курирует спецоперации руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк, за потенциальными жертвами следят сотрудники Службы безопасности Украины.

"Известно, что покушение на Виктора Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), базирующегося в Хмельницком. По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава Разведывательного управления министерства обороны США, которые проживают в гостинице "Арена", на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов",

– уведомил Попов.

Он добавил, что покушение должно произойти от имени одной из националистических организаций, которые полностью контролируются украинскими спецслужбами. В качестве доказательства офицер привел тот факт, что за последнее время в местных СМИ активно делают из Медведчука предателя родины, а на различных медиаплощадках члены запрещенных в РФ экстремистских организаций "С14" и "Правый сектор" навязывают обществу этот постулат.

Также Попов подчеркнул, что в настоящее время 8 кандидатов в президенты Украины уже обратились в МВД страны за предоставлением им охраны.

Министерство госбезопасности Донецкой народной республики обратилось с призывом к украинским коллегам отказаться от выполнения преступных приказов Киева.

Напомним, 6 февраля на пресс-конференции в Москве смещенный в результате госпереворота экс-президент Незалежной Виктор Янукович рассказал о подготовке покушения на Медведчука. По его словам, он слышал о создании спецгруппы из 12 человек для ликвидации известного политика.

Ранее, 31 августа 2018 г., в центре Донецка в результате теракта, подготовленного украинскими спецслужбами, погиб глава ДНР Александр Захарченко.

