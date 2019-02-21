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Украина войдет в НАТО только с разрешения России

Фото: www.globallookpress.com
Лидеры ЕС не станут ссориться с северным соседом из-за Незалежной, уверен Леонид Кучма

Европа будет ориентироваться на позицию Москвы, рассматривая возможность принятия Киева в члены Североатлантического альянса, считает бывший украинский президент Леонид Кучма. 

"Европейский Союз всегда будет смотреть на большого соседа – на Россию – по простой причине... Посмотрите на карту России не географическую, а геологическую: там 40-50% мировых запасов всех-всех-всех (полезных ископаемых)", - 

приводит слова Кучмы "Интерфакс-Украина". Бывший украинский лидер подчеркнул, что в Европе нет ни одного лидера, который сказал бы, что поддерживает вступление Украины в НАТО. При этом он добавил, что, если бы был президентом, что первым, подписал бы документ о сотрудничестве с альянсом.

На днях действующий президент Украины Петр Прошенко подписал изменения в Конституцию, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. 

Валентина МАЙОРОВА
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