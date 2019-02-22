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Порошенко отказался воевать с Россией

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик никогда не станет открыто враждовать с Москвой, даже если провалится на выборах

Петр Порошенко во время выступления в Генассамблее в ООН рассказывал о "захвате" Крыма и "вторжении" России в Донбасс. Несмотря на такие жесткие заявления, политик не решится на открытый вооруженный конфликт с Москвой, считает председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, Порошенко и его соратники уже давно "потеряли разум".

"Если говорить серьезно о каких-либо силовых действиях Украины по отношению к России, то я бы не стал это серьезно рассматривать",

- сказал Медведчук в программе "Большая игра" на "Первом канале".

Порошенко не решится на войну, даже если будет проигрывать на предстоящих выборах. При этом слова украинского политика о России очень нравятся "вашингтонским хозяевам", считает Виктор Медведчук.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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