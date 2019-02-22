Новый иск Украины по конфликту в Керченском проливе правозащитники завернули

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг запрос властей Незалежной, требовавших наказать Россию за арест украинских судов ВМС и их экипажей, нарушивших границу РФ 25 ноября 2018 года.

"ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер", –говорится в сообщении на сайте ведомства.

В декабре прошлого года ЕСПЧ уже делал запрос в РФ на основании жалобы украинских властей о том, что ее граждане были якобы незаконно задержаны, причем трое из них нуждаются в особой медицинской помощи, которую им в российской тюрьме, дескать, не оказывают.

Тогда Минюст дал европейским правозащитникам исчерпывающую информацию о том, как было дело: как 24 украинца на борту кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли границу РФ, как они были задержаны, как суд принял решение оставить их под стражей до конца следствия. Медицинские вопросы также были подробно освещены. ЕСПЧ был удовлетворен.

Однако Киев такое положение дел не устроило, и он подал повторный иск с теми же жалобами, даже не озаботившись сбором новых данных. Такую настойчивость в ЕСПЧ не оценили.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", – сообщил Минюст РФ.

Всем украинцам, задержанным за незаконное проникновение через границу РФ 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, в том числе двум агентам СБУ, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ.