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Евросоюз включил россиян в черный список за украинскую провокацию в Керченском проливе

Фото: most.life
Действие ограничительных мер продлили до сентября

Речь идет о восьмерых гражданах нашей страны.

Как стало известно, в черный список попали россияне, причастные к конфликту в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС. Послы 28 стран ЕС продлили действие списка до 15 сентября. Напомним, туда также входят и лица, ответственные, по мнению европейцев, "за нарушение территориальной целостности Украины".

Ранее ограничительные меры против России анонсировала глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Три корабля ВМС Украины нарушили границы нашей страны и вторглись в воды Черного моря. Экипажи игнорировали требования пограничников остановиться и опасно маневрировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест. В Незалежной случившееся посчитали "агрессией". После провокации украинцы получили поддержку Запада, где увидели удобный предлог для новых санкций и давления на Россию.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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