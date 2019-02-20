Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Речь идет о восьмерых гражданах нашей страны.
Как стало известно, в черный список попали россияне, причастные к конфликту в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС. Послы 28 стран ЕС продлили действие списка до 15 сентября. Напомним, туда также входят и лица, ответственные, по мнению европейцев, "за нарушение территориальной целостности Украины".
Ранее ограничительные меры против России анонсировала глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Три корабля ВМС Украины нарушили границы нашей страны и вторглись в воды Черного моря. Экипажи игнорировали требования пограничников остановиться и опасно маневрировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест. В Незалежной случившееся посчитали "агрессией". После провокации украинцы получили поддержку Запада, где увидели удобный предлог для новых санкций и давления на Россию.
Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа
Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat