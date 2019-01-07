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Украинцы подали в суд на Россию из-за конфликта в Керченском проливе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Незалежной требуют признать арест моряков незаконным

Иск в Европейский суд по правам человека направили 7 января. Украинцы считают, что задержание Россией кораблей и арест моряков за устроенную в Керченском проливе провокацию были незаконными.

"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли..." – написал в своем Facebook замминистра юстиции Незалежной, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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Конфликт произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины без предупреждения пересекли границу России и вошли в акваторию Черного моря. Экипажи направлявшихся в Керченский пролив военных кораблей игнорировали требования наших пограничников и опасно маневрировали. В итоге корабли задержали, а моряков арестовали. Сейчас 24 человека находятся в СИЗО Москвы.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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