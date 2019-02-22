Киев зря надеется на то, что со второй попытки ему удастся подставить Москву

На Украине тщательно готовятся к тому, чтобы создать очередную опасную ситуацию в Керченском проливе. Однако у властей Незалежной ничего не выйдет – Россия не допустит повторения инцидента.

О том, что украинцам не на что надеяться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Большая игра". Ведущий поинтересовался у нее, как Москва отреагирует, если Киев все-таки повторит провокацию в Черном море. Дипломат, как передает агентство РИА ФАН, отметила, что ответ будет аналогичный тому, как Россия действовала в ноябре 2018 г., когда три военных корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды.

Такой вопрос у журналиста Первого канала возник после того, как стало известно о планах Украины устроить очередную диверсию в Керченском проливе. Впрочем, скандал с проходом в территориальные воды России Незалежная своими силами организовать без потерь и задержания своих моряков не может. Поэтому украинцы призвали НАТО на помощь их миниатюрным военным катерам, которые можно с легкостью потопить одним снарядом. Тем не менее в Киеве, похоже, надеются, на авось.

Однако Захарова успокоила зрителей, подчеркнув, что российское руководство уже объяснило украинцам, что "такие провокации допускаться не будут". Для этого Министерство иностранных дел ведет специальную дипломатическую работу. Так, например, глава ведомства Сергей Лавров уделил внимание этому вопросу на двусторонних встречах на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом в соцсетях появляются сообщения о том, что украинские корабли направляются к Керченскому проливу уже сейчас и, как иронично подмечают интернет-пользователи, суда идут "на временное хранение в Керчь". Пользователи Twitter уверены, что Незалежная в очередной раз провалится.

"Это соревнования по академической гребле", "Попкорном запасаться?", "Ну если моряков и лоханки не жалко", "До причала в нашем порту?" – комментируют новости о планах украинцев попасть в Керченский пролив россияне.