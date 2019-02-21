Незалежная с западными кураторами намерена повторить прошлогодний инцидент

Украине мало находящихся в российской тюрьме моряков, по всей видимости, она не собирается останавливаться на достигнутом. Киев затевает очередную диверсию в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). А в качестве "помощников" киевские власти выбрали Североатлантический альянс.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", –

цитирует Лаврова ТАСС.

Как и в прошлогоднем ноябре, никаких запросов на проход российской территории не поступало, отметил высокопоставленный дипломат. Впрочем, это совсем не удивительно, ведь цель Незалежной – снова устроить скандал.

"Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", – заверил российский министр.

В своей речи он также пожаловался на заокеанский вирус, который распространился на европейское братство.

"Евросоюз немножко заразился такой бациллой американской вседозволенности, я позволю себе такое выражение", – пояснил Лавров.

Под его метафорой скрываются санкции, которыми Запад выстреливает в Россию с завидным постоянством. Под экономическим ударом также находятся Сирия, Иран, Северная Корея, где от ограничительных мер страдает народ.

"Поэтому надо вообще отказываться от этих санкций",

– заключил Лавров.

Он предупреждал и о предновогодней вооруженной провокации на границе с Крымом, к которой имел прямое отношение президент Украины Петр Порошенко. Москва тогда обещала жесткий ответ. И слово свое сдержала.

"Мало не покажется", – отрезал министр, напоминает "Пятый канал".