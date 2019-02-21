Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев и НАТО готовят прорыв в Керченский пролив

Фото: commons.wikimedia.org
Незалежная с западными кураторами намерена повторить прошлогодний инцидент

Украине мало находящихся в российской тюрьме моряков, по всей видимости, она не собирается останавливаться на достигнутом. Киев затевает очередную диверсию в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). А в качестве "помощников" киевские власти выбрали Североатлантический альянс.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", –

цитирует Лаврова ТАСС.

Как и в прошлогоднем ноябре, никаких запросов на проход российской территории не поступало, отметил высокопоставленный дипломат. Впрочем, это совсем не удивительно, ведь цель Незалежной – снова устроить скандал.

"Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", – заверил российский министр.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

В своей речи он также пожаловался на заокеанский вирус, который распространился на европейское братство.

"Евросоюз немножко заразился такой бациллой американской вседозволенности, я позволю себе такое выражение", – пояснил Лавров. 

Под его метафорой скрываются санкции, которыми Запад выстреливает в Россию с завидным постоянством. Под экономическим ударом также находятся Сирия, Иран, Северная Корея, где от ограничительных мер страдает народ.

"Поэтому надо вообще отказываться от этих санкций",

– заключил Лавров. 

Он предупреждал и о предновогодней вооруженной провокации на границе с Крымом, к которой имел прямое отношение президент Украины Петр Порошенко. Москва тогда обещала жесткий ответ. И слово свое сдержала.

"Мало не покажется", – отрезал министр, напоминает "Пятый канал".    

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей