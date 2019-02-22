Госдеп США не пожалел сил и денег на создание сборника передернутых фактов

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер стал лицом очередной американской рекламной кампании. На этот раз он призвал всех посетить сайт, посвященный "влиянию России на Украину".

"Пожалуйста, заходите на наш новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине", – написал Волкер в Twitter.

Он пояснил, что создатели сайта сделали тяжелую работу, собирая статистику и фотографии о действиях России после "украинской революции достоинства" – так в США называют госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

На самом сайте представлены события, которые произошли, по утверждению Вашингтона, из-за вооруженного вмешательства Москвы. Тут и воссоединение с Крымом, и конфликт в Донбассе, и срыв Минских соглашений, и инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Цель сайта – напомнить посетителям, зачем нужно давить на Россию, вводить против нее новые санкции и усиливать старые.

"Освобождение от санкций … не будет, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям … и не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине", – предупреждает Госдеп.

В общем ничего нового.

Крымчане проголосовали за вхождение в состав России весной 2014 года. Они, как и жители Донецкой и Луганской народных республик, заявили о неприятии государственного переворота на Украине, напоминает РИА ФАН. Однако Киев и ряд западных стран во главе с США отказались считает референдум "свободным волеизъявлением" народа и обвинили Москву в оккупации.

При этом подход к публикации оказался очень избирательным. В частности, ни слова не упоминается о том, что миссия ОБСЕ опровергла сообщения о присутствии на востоке Украины российских военных.

Что касается Минских соглашений, то РФ не является договорной стороной. Документ направлен на урегулирование отношений между киевскими властями с ДНР и ЛНР. На это Москва не раз указывала.