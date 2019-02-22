Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина вернет Крым по японской методике

Виктор Ющенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов
Виктор Ющенко сравнил полуостров с Курилами

Киев никогда не откажется от попыток возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса. Эту мысль нужно вбить в головы самих украинцев и всего мирового сообщества. С таким заявлением выступил третий президент Украины Виктор Ющенко.

"В любые годы Украина не должна торговать своей территориальной целостностью и своим политическим суверенитетом над нашими территориями. Крым наш!"

– сказал политик на брифинге в Киеве. Трансляцию мероприятия вел телеканал News One.

По мнению экс-президента, в решении таких важных вопросов не следует торопиться и "мыслить категориями "скороходовок". В пример он привел ситуацию вокруг Курильских островов, на часть которых по-прежнему претендует Япония.

Фото: www.globallookpress.com

"Семьдесят лет назад закончилась Вторая мировая война. Почему японский миролюбивый народ не подписывает соглашение с Россией? На повестке дня какие-то четыре маленьких острова. Рождается уже четвертое поколение японцев, но никто не смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия "красной линии" – территориальной целостности Японии. Потому, я думаю, много чего зависит от нас самих", – подчеркнул Ющенко.

Он заявил, что только в том случае, если все 45 млн украинцев в один голос выскажут свою непреклонную позицию по Крыму и Донбассу, то Киев сможет вернуть себе утраченные земли.

"Никакой ревизии мы не допускаем, потому что я знаю, чем закончатся те лозунги, в которых мы начнем с мира, – они заканчиваются коллаборационизмом. Если мы один раз согласимся отдать эту территорию, уже не будет на Украине поколения, которое получит ее назад", – добавил политик.

Фото: www.globallookpress.com

Тем самым бывший президент прямым текстом высказался против мирных переговоров по Донбассу. Он, как и многие другие украинские политики, настаивает на силовом варианте урегулирования конфликта.

Чуть раньше в интервью украинской службе радио "Свобода" Ющенко заявил о том, что Украине нужно стремиться как можно быстрее вступить в НАТО. За подобные устремления он похвалил действующего главу государства Петра Порошенко.

"Сейчас о НАТО говорит лишь действующий президент и еще несколько кандидатов. Все остальные бросились к теме мира. Но, заметьте, дальше слов ничего не заходит, ведь никто из них не рассказывает, как будет достигать его", – отметил бывший украинский лидер.

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы. Выдвигаясь кандидатом на второй срок, он уступил Виктору Януковичу.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Советский маршал выдал горькую правду о Великой Отечественной войне

Нашим солдатам приходилось буквально ценой собственной жизни набираться боевого опыта

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей