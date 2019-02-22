Украина вернет Крым по японской методике

Виктор Ющенко сравнил полуостров с Курилами

Киев никогда не откажется от попыток возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса. Эту мысль нужно вбить в головы самих украинцев и всего мирового сообщества. С таким заявлением выступил третий президент Украины Виктор Ющенко.



"В любые годы Украина не должна торговать своей территориальной целостностью и своим политическим суверенитетом над нашими территориями. Крым наш!"

– сказал политик на брифинге в Киеве. Трансляцию мероприятия вел телеканал News One.

По мнению экс-президента, в решении таких важных вопросов не следует торопиться и "мыслить категориями "скороходовок". В пример он привел ситуацию вокруг Курильских островов, на часть которых по-прежнему претендует Япония.

"Семьдесят лет назад закончилась Вторая мировая война. Почему японский миролюбивый народ не подписывает соглашение с Россией? На повестке дня какие-то четыре маленьких острова. Рождается уже четвертое поколение японцев, но никто не смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия "красной линии" – территориальной целостности Японии. Потому, я думаю, много чего зависит от нас самих", – подчеркнул Ющенко.

Он заявил, что только в том случае, если все 45 млн украинцев в один голос выскажут свою непреклонную позицию по Крыму и Донбассу, то Киев сможет вернуть себе утраченные земли.

"Никакой ревизии мы не допускаем, потому что я знаю, чем закончатся те лозунги, в которых мы начнем с мира, – они заканчиваются коллаборационизмом. Если мы один раз согласимся отдать эту территорию, уже не будет на Украине поколения, которое получит ее назад", – добавил политик.

Тем самым бывший президент прямым текстом высказался против мирных переговоров по Донбассу. Он, как и многие другие украинские политики, настаивает на силовом варианте урегулирования конфликта.

Чуть раньше в интервью украинской службе радио "Свобода" Ющенко заявил о том, что Украине нужно стремиться как можно быстрее вступить в НАТО. За подобные устремления он похвалил действующего главу государства Петра Порошенко.

"Сейчас о НАТО говорит лишь действующий президент и еще несколько кандидатов. Все остальные бросились к теме мира. Но, заметьте, дальше слов ничего не заходит, ведь никто из них не рассказывает, как будет достигать его", – отметил бывший украинский лидер.

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы. Выдвигаясь кандидатом на второй срок, он уступил Виктору Януковичу.