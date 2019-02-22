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"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Фото: most.life
Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

В Незалежной не сомневаются в том, что их кораблям удастся пройти через Керченский пролив, нарушив таким образом границу РФ. Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, украинцы обратились за помощью к Западу. Они надеются, что иностранные военные спасут операцию Украины благодаря мониторингу с воздуха, моря и даже из космоса.

Он добавил, что Незалежная проводила консультации с Германией и Францией о том, чтобы наблюдать за кораблями в Черном море. Впрочем, на самих катерах иностранцев не будет. Когда именно украинцы планируют подойти к Керченскому проливу, Климкин не стал говорить, боясь того, что "тогда ко многим вещам Россия подготовится".

Также Киев надеется на то, что в Черном море в скором времени будут присутствовать военно-морские силы "дружественных Украине стран". Из-за конвенции Монтре иностранные корабли в этой акватории могут присутствовать ограниченное время. Однако в Киеве нашли способ решить эту проблему.

Фото: www.globallookpress.com

"Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию",

– заявил Климкин изданию "Цензор", не уточнив, откуда Незалежная возьмет деньги на приобретение судов.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы эта "миссия" прошла "в полной координации" с "друзьями" Украины, в том числе НАТО, и при активном освещении в СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не позволит кораблям Незалежной вновь войти в российские территориальные воды. 

Фоторепортаж
Планы украинцев по провокациям в Керченском проливе провалились
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua +3
Полина ИВАНОВА
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