"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

В Незалежной не сомневаются в том, что их кораблям удастся пройти через Керченский пролив, нарушив таким образом границу РФ. Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, украинцы обратились за помощью к Западу. Они надеются, что иностранные военные спасут операцию Украины благодаря мониторингу с воздуха, моря и даже из космоса.

Он добавил, что Незалежная проводила консультации с Германией и Францией о том, чтобы наблюдать за кораблями в Черном море. Впрочем, на самих катерах иностранцев не будет. Когда именно украинцы планируют подойти к Керченскому проливу, Климкин не стал говорить, боясь того, что "тогда ко многим вещам Россия подготовится".

Также Киев надеется на то, что в Черном море в скором времени будут присутствовать военно-морские силы "дружественных Украине стран". Из-за конвенции Монтре иностранные корабли в этой акватории могут присутствовать ограниченное время. Однако в Киеве нашли способ решить эту проблему.

"Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию",

– заявил Климкин изданию "Цензор", не уточнив, откуда Незалежная возьмет деньги на приобретение судов.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы эта "миссия" прошла "в полной координации" с "друзьями" Украины, в том числе НАТО, и при активном освещении в СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не позволит кораблям Незалежной вновь войти в российские территориальные воды.