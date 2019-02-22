Киев мечтает о захвате россиянами иностранных наблюдателей на своих судах

Главный вопрос – под каким флагом идти москитному флоту Незалежной

На Украине посылают недвусмысленный намек, что прямо таки ждут с нетерпением задержания российскими пограничниками украинских кораблей с иностранными наблюдателями на борту в районе Керченского пролива, что выльется в международный скандал. Таким образом, заранее сами подтверждают опасения Москвы, кто в реальности добивается провокации. С неоднозначным комментарием выступил бывший так называемый постпред президента Украины в мифической АР Крым Борис Бабин.

При этом почему-то гражданин Незалежной отмечает, что суда должны идти именно под украинским флагом. А под каким еще?

"Далее возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о мониторинговой миссии ОБСЕ или ООН, есть соответствующие вопросы о возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или Госпогранслужбы. Если там будут представители НАТО или отдельных государств, возникает вопрос об их беспристрастности для международного сообщества", – заявил в эфире телеканала ZIK пан Бабин.

Он считает, что в данном аспекте возникает большое количество вопросов, которые следует рассматривать как дипломатически, так и путем военного сотрудничества с привлечением в том числе Минобороны и МИД страны.

"И все же процессы в отношении Азова продолжаются, они не всегда хорошие. Вчера на пресс-конференции Госрыбагентство официально подтвердило, что при содействии МИД все-таки был подписан протокол очередной украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове. Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В целом, учитывая всю эту рыболовную переговорную линию как на Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос о соответствии нашей позиции в сфере безопасности, обороны и безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям", – отметил украинец.

Он подчеркнул, что таким образом Киев, с одной стороны, подписывает с Москвой соглашение о "дружественном и братском использования морских ресурсов", а с другой – призывает международные миссии.

"Мы должны все же этот дисбаланс исправить. Уже была озвучена позиция министра иностранных дел Климкина относительно соглашения 2003 года в качестве такового, которое все же требует отмены в ближайшей перспективе. Я очень рад, что МИД наконец занял такую позицию", – указал пан Бабин.

Отвечая на вопрос журналистки, какова же перспектива вторичного прохода судов (на самом деле третьего, потому как в первый раз был "триумфальный" проход еще в сентябре плавучего технаря "Донбасс" и буксира "Корец"), эксперт уточнил, что если договоренности с международными организациями удастся достичь, то грядущем морском мероприятии никто не станет заявлять публично до начала операции.





"Но пока большой вопрос, будет ли это происходить с представителями международных наблюдательных миссий. Насколько понимаю, он еще не решен", – сказал пан Бабин.

Он уверен, что Россия готова осуществить провокацию и даже захватить в плен иностранных наблюдателей.

"Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда", – резюмировал украинец.

Как будто российская сторона не ждет ровно такой же провокации с берегов Днепра – там спать не могут, чтобы чего-нибудь такого не учудить, чтобы потом можно было возвестить на весь ООН о коварности Кремля.

Напомним, 21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе. По его сведениям, украинские суда планируют прорваться под Крымским мостом "без соблюдения мер безопасности" и "безо всяких запросов". Лавров отметил, что власти Незалежной намереваются пригласить представителей НАТО на корабли для прорыва.

