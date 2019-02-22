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Умирает каждый второй: Кличко раскрыл правду о лечении украинцев

Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com
Мэр Киева потряс страшным признанием

Виталий Кличко вновь удивил соотечественников: он заявил, что смертность в украинских больницах существенно повысилась – если раньше в отделениях интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь – каждый второй.

"Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - 

сказал мэр Киева в эфире телеканала NewsOne. Оговорку Кличко заметили пользователи Сети и немедленно отреагировали на нее.

"Не смешно и грустно", "Идиот", "...а в ближайшем будущем планируется, что умирать будет каждый, судя по всему", "А через пару лет вообще никто не будет умирать. С такой властью просто в стране никого не останется.Больные поумирают, здоровые уедут!!!", "Этот придурок руководит таким городом .... Дно", "то ли смеяться, то ли плакать", "У меня есть два заместителя, четыре из которых умерли в интенсивной терапии ...",  "Столько по голове стучали, о чем можно говорить...", – написали комментаторы в Facebook (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Мэр Киева славится своими афоризмами – чего стоит только его просьба к киевлянам "подготовиться к земле". "Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть", "Я захожу там, где готов заходить", "Желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья", – вот лишь немногие избранные перлы его остроумия.

Валентина МАЙОРОВА
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