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"Наглец": пожаловавшегося на Путина Порошенко поставили на место

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины высмеяли в Сети за неосторожные высказывания о российском коллеге

Петр Порошенко вновь попытался привлечь к себе внимание, дав интервью американскому телеканалу, в котором посетовал на то, что Владимир Путин не отвечает на его звонки. Лидер Незалежной вспомнил, как глава России проигнорировал его желание обсудить конфликт в Керченском проливе. Резкие заявления Порошенко не понравились российским пользователям Сети.

"Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать",

– пожаловался президент Украины журналистам Fox News.

Обидевшись на молчание российского коллеги Порошенко заявил о том, что с Путиным якобы можно общаться только с "позиции угрозы". В прошлый раз, когда лидер украинцев об этом рассказал, Путин подчеркнул, что не будет участвовать в его избирательной кампании.

Пользователи Twitter посоветовали Порошенко соблюдать приличия, если он хочет вести нормальный диалог. Многие посмеялись над тем, что эта тема не дает ему покоя,

"Так отзываться о собеседнике и рассчитывать на разговор? Идиот и наглец", "Путин с пустым местом не разговаривает!", "Свинья орлу не товарищ", "Плачет девочка в автомате ...", "Плакса", – отметили россияне. 

Полина ИВАНОВА
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