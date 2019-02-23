"Под гарантию РФ": в Раде нашли способ решить конфликт в Донбассе

В Киеве наконец поняли, что вернуть мирную жизнь в регион можно только дипломатическим путем

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко призвал своих коллег обратить внимание на мировой опыт, который доказывает, что урегулировать ситуацию на Донбассе можно лишь политическим путем. Он добавил, что без помощи России в этом деле обойтись не получится.

"Надо иметь официальную делегацию, официальные директивы, выходить на прямые переговоры и выносить вопрос на референдум. Если народ поддержит – надо выходить на мирный договор… все это открыто, под гарантию РФ",

– заявил политик телеканалу NewsOne. Бойко подчеркнул, что обе стороны должны найти в себе силы пойти на компромисс.

Украина с 2014 г. ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после госпереворота в Незалежной. Контактная группа в Минске приняла соглашения, которые должны способствовать деэскалации конфликта, который не утихает, несмотря на документы.