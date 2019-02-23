Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

Украинцы то и дело говорят о том, что их страна разорвала связи с Россией. Однако статистические данные свидетельствуют об обратном. Как отмечает украинский экс-премьер Николай Азаров, в Незалежной не могут обходиться без торговли с соседним государством.

При этом поставки товаров из стран Европы Украине, которая является самой бедной страной в регионе, стоят слишком дорого. Азаров привел данные о том, что экспорт РФ в Незалежную в 2018-м составил $9,523 млрд (рост на 19,9% по сравнению с 2017-м), а украинский импорт в Россию – $5,461 млрд.

"Война войной, а бизнес строго по расписанию. Доля РФ в товарообороте Украины в реальности еще выше, учитывая, что одним из главных поставщиков нефтепродуктов для Украины является Беларусь, которая обычно просто перепродает российские нефтепродукты",

– подчеркнул экс-премьер на своей странице в Facebook.

К слову, экономист Александр Дудчак также отмечал, что несмотря на растущую антироссийскую истерию, украинцы покупают все больше товаров из РФ. При этом в Незалежной в конце 2018-го продлили запрет на импорт ряда российских товаров. В ответ Москва расширила список продуктов, которые нельзя ввозить в Россию с Украины.