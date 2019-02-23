Украинцы тайно отмечают 23 февраля

Люди массово ищут в Сети поздравительные открытки

В Незалежной отказываются забывать о Дне защитника Отечества, который официально отменили в 2017-м. Так, по данным сервиса Google Trends жителей этой страны очень интересуют соответствующие поздравления.

При этом запросы по этому празднику начали расти еще 22 февраля, так как миллионы украинских мужчин служили в советской армии. Как отмечает портал "Страна.ua", на Украине днем армии считается 14 октября.

Любопытно, что президент Незалежной Петр Порошенко уверен, что его соотечественники забыли, "что это за день".