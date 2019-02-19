Крылатую машину увидели над неспокойной территорией

В небе над самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) замечен Ту-95 или Ту-142. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые зафиксировали крылатого "шпиона" еще утром 15 февраля, не смогли рассмотреть самолет более детально. Тем более что между этими Ту не так уж много отличий. Появление над Донбассом стратегического бомбардировщика отражено в сегодняшнем отчете.

"Находясь на юго-западной окраине Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), патруль СММ зафиксировал летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток. При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142)",

– сказано в сообщении ОБСЕ.

Примерно через час тот же самолет, исходя из отчета, в течение 20 минут сделал еще один "крюк", пролетев с севера на юг и обратно. "Метания" бомбардировщика в воздухе снял на видео местный житель. Ликованию засвидетельствовавшего нежданного гостя не было предела.

"С какой скоростью несется над Донецком! Самолет, прикинь, братуха",

– рассказал он другу с призывом выйти на улицу и самому убедиться в его словах.

Кому принадлежит крылатая машина, неизвестно. Украинские СМИ тут же узрели российскую принадлежность. А командование ВС ВСУ заверило, что воздушное пространство не нарушалось.

"В сети Интернет некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив вышеуказанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности",

– отчитались украинские военные в Facebook, подчеркнув, что они "ежедневно несут боевое дежурство".

Справедливости ради отметим, что в свободном доступе есть информация о том, что три Ту-95, переделанные в разведчики, отправились на хранение около Николаевского авиаремонтного предприятия, а затем – на металлолом. Спустя несколько лет 4 двигателя НК-12 МБ от них украинцы предлагали России. Еще по два Ту-142 и Ту-95, которые не были нужны новой безъядерной державе, находятся в разных авиационных музеях.

Кто знает, может, ДНР посетил чудом уцелевший украинец-разведчик. Это, конечно, маловероятно, а вдруг...