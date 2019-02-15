Об ограничительных мерах, скорее всего, объявят после 18 февраля

Европейцы согласовали введение рестрикций против восьми граждан РФ в связи с конфликтом в Керченском проливе. Источник, присутствовавший на встрече послов, сообщил о том, что в отношении компаний санкции не последуют.

Однако инсайдер не стал называть агентству Bloomberg имена тех россиян, которых планируют наказать. Официально ограничительные меры примут на встрече министров иностранных дел стран, которые входят в ЕС, на следующей неделе.

🇪🇺 🇷🇺 *EU SAID TO AGREE ON SANCTIONS AGAINST 8 RUSSIANS OVER AZOV SEA - BBG — Christophe Barraud🛢 (@C_Barraud) 15 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что Запад подготовил новые санкции против России. Поводом для них стал инцидент в Керченском проливе, когда в ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Российская погранслужба задержала военных Незалежной, а суд отправил их в СИЗО на два месяца. Запад не раз требовал освободить моряков.

Эту провокацию Киева Совет Евросоюза обсудит 18 февраля. Главы МИД 28 стран-участниц рассмотрят вопросы о милитаризации зоны Азовского моря, контроль над которым Россия усилила после этого происшествия, а также возможную социально-экономическую поддержку Украине. Предполагается, что ЕС вновь призовет Москву обеспечивать свободное судоходство через Керченский пролив.