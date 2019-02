Европейцы согласовали введение рестрикций против восьми граждан РФ в связи с конфликтом в Керченском проливе. Источник, присутствовавший на встрече послов, сообщил о том, что в отношении компаний санкции не последуют.

Однако инсайдер не стал называть агентству Bloomberg имена тех россиян, которых планируют наказать. Официально ограничительные меры примут на встрече министров иностранных дел стран, которые входят в ЕС, на следующей неделе.

🇪🇺 🇷🇺 *EU SAID TO AGREE ON SANCTIONS AGAINST 8 RUSSIANS OVER AZOV SEA - BBG