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Брюссель одобрил новые санкции против россиян

Фото:ТАСС
Об ограничительных мерах, скорее всего, объявят после 18 февраля

Европейцы согласовали введение рестрикций против восьми граждан РФ в связи с конфликтом в Керченском проливе. Источник, присутствовавший на встрече послов, сообщил о том, что в отношении компаний санкции не последуют.

Однако инсайдер не стал называть агентству Bloomberg имена тех россиян, которых планируют наказать. Официально ограничительные меры примут на встрече министров иностранных дел стран, которые входят в ЕС, на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Запад подготовил новые санкции против России. Поводом для них стал инцидент в Керченском проливе, когда в ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Российская погранслужба задержала военных Незалежной, а суд отправил их в СИЗО на два месяца. Запад не раз требовал освободить моряков.

Эту провокацию Киева Совет Евросоюза обсудит 18 февраля. Главы МИД 28 стран-участниц рассмотрят вопросы о милитаризации зоны Азовского моря, контроль над которым Россия усилила после этого происшествия, а также возможную социально-экономическую поддержку Украине. Предполагается, что ЕС вновь призовет Москву обеспечивать свободное судоходство через Керченский пролив. 

Анастасия КАРПЫШЕВА
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