Европейцы потребуют открыть путь кораблям под Крымским мостом

В свободное судоходство в Керченском проливе Брюссель верить не хочет

Проход кораблей в акваторию Азовского моря остро волнует страны ЕС. В понедельник, 18 февраля, в Брюсселе соберется Совет Евросоюза на уровне глав МИД 28 стран-участниц. Их цель – обсудить ситуацию, которая возникла после того, как Киев в ноябре прошлого года предпринял попытку вторгнуться на военных кораблях в территориальные воды РФ без разрешения и даже без уведомления, рассказал дипломатический источник в ЕС.

"Обсудят ситуацию вокруг Азовского моря и усиленную милитаризацию зоны, возможную социально-экономическую поддержку ЕС региону, а также вопрос о том, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив", – передает ТАСС.

Дипломат сомневается, что на встрече 18 февраля дойдет до подписания каких-либо документов. Однако считает, что Совет ЕС не упустит случая в очередной раз призвать РФ "обеспечить свободное судоходство через Керченский пролив" и "освободить украинских моряков".

Россия усилила контроль за акваторией Азовского моря после угроз украинских деятелей устроить диверсию у Крымского моста и захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд" в марте 2018 года. После этого Киев начал обращаться в различные международные инстанции с жалобами, что Москва заблокировала проход к его портам. При этом капитаны иностранных судов никаких претензий в связи с дополнительными проверками не предъявляли.

В ноябре 2018 г. три корабля ВМС Украины вопреки установленным правилам судоходства в Керченском проливе попытались пройти в Азовское море через российские воды без разрешения. На требования Погранслужбы ФСБ не реагировали. В результате корабли были остановлены принудительно, а члены экипажа, среди которых оказались представители СБУ, арестованы.