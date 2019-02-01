По подсчетам Киева, морской отрасли страны нанесен колоссальный ущерб

Убытки Незалежной, которые она понесла в конце прошлого года из-за якобы российской блокады Азовского моря, исчисляются в национальной валюте. И все же суммы солидные.

Порядка 10 млрд грн потеряла морская отрасль страны, подытожил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Денег лишились не только государственные предприятия, но и сам регион, и "Администрация морских портов Украины".

По его словам, в момент воображаемой оккупации в Керченском проливе выстраивались огромные очереди, в которых суда выстаивали по несколько суток. Причем каждый пятый грузовой корабль, отметил чиновник, принадлежал европейцам, которым каждые сутки стоили от $10 тыс. до $50 тысяч.

Сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом в акватории Азова, однако Киев держит руку на пульсе. Не исключено, что все может вернуться вспять. Поэтому судовладельцы перестраховываются и, что называется, на всякий пожарный перенаправляют грузы в черноморские порты.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали – после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими",

– посетовал чиновник в интервью УНИАН. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков заключили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. В Москве полагают, что Киев намеренно устроил морскую диверсию, чтобы ввести военное положение у себя в стране и перебросить в Черное море американский военный корабль.

Накануне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями за Керченский конфликт, если та не отпустит моряков ВМС Незалежной. До этого наказать нашу страну за провокацию Киева призвал Евросоюз глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

