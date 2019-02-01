"Кому он нужен": украинцы бросили затею с Крымским мостом

В Незалежной отказываются быть камикадзе и надеются на авось

Каждый постмайданный начальник не может заснуть, чтобы не предсказать судьбу российского Крымского моста. Вот и командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что транспортный переход скоро рухнет, поскольку неправильно спроектирован.

Так он прокомментировал ситуацию с арестом украинских военных судов "Бердянск", "Мариуполь" и "Яны Капу" и всех членов их экипажей Погранслужбой РФ 25 ноября 2018 г.



"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, (что) они "шли взрывать мост" – и кому этот мост нужен ваш! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать этот мост. Он и так рухнет через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на стыке тектонических плит",

– безапелляционно рассудил в интервью "Настоящему времени" пан Воронченко, профессиональный танкист.

Необходимо украинскому адмиралу прояснить память, так как он переврал слова главы РФ Владимира Путина насчет попытки кораблей ВМСУ прорваться без разрешения Москвы через Керченский пролив.

Выступая на большой ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года, он заявил, что поскольку там "сложная природная ситуация" и "очень узкие проливы", то всегда осуществлялась лоцманская проводка и до сдачи Крымского моста. Но из-за роста товарооборота и грузопотока портов Азовского моря увеличивается очередь – "она бывает побольше, бывает поменьше" – на проход в этом узком месте.

Между тем в бортовых журналах задержанных украинских кораблей было указание "проникнуть скрытно", заметил президент.

"Что это такое, скрытно? Без лоцманской проводки неизвестно, что может случиться. Тем более публично некоторые деятели, которые сегодня правят бал в Киеве, заявляют о готовности взорвать этот мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Это было бы просто нелепо с нашей стороны", – сказал дословно Путин.

А разговоры о совершении теракта на транспортном объекте в Незалежной периодически ведутся разными радикальными политиками и ура-патриотами.

