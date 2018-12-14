Нацистские игры в Незалежной зашли слишком далеко

Военнослужащий, прикрепивший на форму шеврон дивизии СС "Мертвая голова", принес свои извинения и подчеркнул, что совершил ошибку.

В опубликованном в Facebook ролике украинский десантник признался, что не знал о настоящем значении эмблемы и решил, что это такая разновидность пиратского флага.

Ранее президент Петр Порошенко опубликовал в Сети фото в окружении бойцов десантно-штурмовой бригады ВСУ, напоминает РИА ФАН. На обмундировании одного из десантников можно было отчетливо разглядеть эмблему дивизии СС – череп со скрещенными костями.

Комментарии под извинениями десантника поражают воображение: многие недоумевают, зачем вообще нужно было просить прощения за эсэсовский шеврон. "А почему мы все время извиняемся? Вот например Легион в котором я служил. Там почти все традиции от Ваффен СС. Песня полковая 2 Парашутного полка вообще марш немецких парашутистов. И ничего, ни кто не извиняется. Даже гордятся", – возмутился один из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала сохранены). К сожалению, подобное мнение разделяют на Украине многие.

