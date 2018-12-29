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Все попытки Незалежной устроить очередную диверсию впредь будут не просто пресекаться, провокаторов ожидает суровый разговор и ужесточенные меры. Такое обещание дал глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе", – цитирует депутата РИА "Новости".
Он подчеркнул, что беспроблемный проход через Керченский пролив украинским морякам гарантирован только при условии, что они подчинятся всем законным требованиям и нормам международного права и не будут из себя строить "провокатора самого низкого пошиба". В противном случае получат жесткий отпор.
Крымский парламентарий напомнил правительству соседнего государства о марше пленных немцев по Москве, хотя фашистская Германия мечтала завоевать весь мир.
Таким образом Гемпель ответил на заявлениеминистра обороны Украины Степана Полторака, который пообещал России сотни Керченских конфликтов.
В середине прошлой недели Турчинов обмолвился о повторении Керченского конфликта. Правда, в следующий раз, подчеркнул он, компанию кораблям ВМС Украины составят натовские суда.
25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого уже истек.
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