Киеву жестко ответили на заявление о бесчисленном количестве провокаций

Все попытки Незалежной устроить очередную диверсию впредь будут не просто пресекаться, провокаторов ожидает суровый разговор и ужесточенные меры. Такое обещание дал глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе", – цитирует депутата РИА "Новости".

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Он подчеркнул, что беспроблемный проход через Керченский пролив украинским морякам гарантирован только при условии, что они подчинятся всем законным требованиям и нормам международного права и не будут из себя строить "провокатора самого низкого пошиба". В противном случае получат жесткий отпор.

Крымский парламентарий напомнил правительству соседнего государства о марше пленных немцев по Москве, хотя фашистская Германия мечтала завоевать весь мир.

Таким образом Гемпель ответил на заявлениеминистра обороны Украины Степана Полторака, который пообещал России сотни Керченских конфликтов.

В середине прошлой недели Турчинов обмолвился о повторении Керченского конфликта. Правда, в следующий раз, подчеркнул он, компанию кораблям ВМС Украины составят натовские суда.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого уже истек.