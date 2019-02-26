Поддержка Киева обернется серьезными последствиями для Лондона

Власти Незалежной любыми путями стараются втянуть в очередной "прорыв" в российские воды страны НАТО.



На фоне предвыборной гонки украинцы пытаются обострить ситуацию и открыто заявляют о готовящейся провокации у Крымского моста. При этом в Незалежной анонсировали участие иностранных граждан в этой сомнительной авантюре. Российские дипломаты предупредили Лондон, что содействие Киеву может привести к серьезным последствиям – проход кораблей в Керченский пролив без соблюдения правил наша страна будет рассматривать как нарушение границ.

"Что касается возможного участия Великобритании в планах Киева, то мы надеемся, что Лондон воздержится от таких сомнительных авантюр. Мы со своей стороны предостерегли британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями",

– говорится в заявлении на сайте посольства России в Великобритании.

Украинские провокации угрожают "миру и стабильности в Черном море и во всем регионе", отметили дипломаты. А участие в них представителей западных стран противоречит международному праву.

"Действительно, готовится очередной "прорыв" с нарушением правил прохода этой сложной акватории без соответствующих запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманской проводки",

– отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Такие меры приняли из-за вероятности провокации со стороны украинских военных кораблей, которые 24 февраля снова вторглись в российские территориальные воды, напоминает РИА ФАН.