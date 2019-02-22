Бесцеремонные морские набеги пора уже прекратить

Пресечь наглое вторжение на российскую территорию в Черном море призвал адмирал Владимир Комоедов. И таким образом показать наконец, кто в Керченском проливе хозяин. Так он отреагировал на предупреждение о готовящейся диверсии с участием кораблей Украины в компании с судами НАТО.

"Мы должны поступать так, как принято поступать: открыли огонь – получите ответ. Если там будут какие-то морские пехотинцы или еще кто-то – ничего, попрыгают в воду, мы их подберем",

– заявил экс-главнокомандующий Черноморским флотом в интервью газете ВЗГЛЯД.





Он отметив, что Киеву и Москве необходимо сесть за стол переговоров, чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i" в вопросе о конфликтных границах.

"Я настаиваю, чтобы была проводка, обязательно были наши рулевые, как Германия меня когда-то проводила по Кильскому каналу за собой на боевом корабле", – подчеркнул бывший глава комитета по обороне.



Накануне появилась информация о том, что катера ВМС Украины "Гюрза" и "Кентавр" с морскими пехотинцами и офицерами-инструкторами альянса на борту взяли курс на Керченский пролив. Российская сторона не исключает повторения ноябрьского инцидента, когда пограничникам РФ пришлось открыть огонь, чтобы остановить провокаторов Незалежной. События тех дней нарекли Керченским конфликтом.



