На борту находятся морпехи ВСУ и натовцы

Катера ВМС Украины "Гюрза" и "Кентавр" движутся по направлению к Керченскому проливу.



Об этом сообщили источники telegram-канала СМИ_ли.

Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.

Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.

В погранслужбе ФСБ заявили, что пока у них нет сведений о движении украинских кораблей в сторону российской акватории, однако выразили готовность защитить российскую границу "в любой момент".

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ также заявили о своей готовности защитить интересы России.