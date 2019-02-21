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Полная готовность: украинские военные корабли идут в Керченский пролив

На борту находятся морпехи ВСУ и натовцы

Катера ВМС Украины "Гюрза" и "Кентавр" движутся по направлению к Керченскому проливу.

Об этом сообщили источники telegram-канала СМИ_ли.

Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.

Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.

В погранслужбе ФСБ заявили, что пока у них нет сведений о движении украинских кораблей в сторону российской акватории, однако выразили готовность защитить российскую границу "в любой момент".

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ также заявили о своей готовности защитить интересы России. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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