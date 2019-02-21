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Катера ВМС Украины "Гюрза" и "Кентавр" движутся по
направлению к Керченскому проливу.
Об этом сообщили источники telegram-канала СМИ_ли.
Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.
Отмечается, что на катерах наряду с моряками находятся морская пехота Незалежной, а также два офицера НАТО, выступающих в роли инструкторов.
В погранслужбе ФСБ заявили, что пока у них нет сведений о движении украинских кораблей в сторону российской акватории, однако выразили готовность защитить российскую границу "в любой момент".
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ также заявили о своей готовности защитить интересы России.
В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса