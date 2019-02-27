Американцы внимательно проследят за выборами

Соединенные Штаты намерены навсегда укрепиться в Незалежной вне зависимости от результатов предстоящих президентских и парламентских выборов, которые пройдут в этой стране в нынешнем году. Об этом сегодня заявил "смотрящий" за соборной, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер на международном форуме в Киеве.

Американец признался, что за последние годы США вложили немало усилий в становление "украинской демократии", а посему продолжат следить за страной.

"Мы – ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов, и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", – цитирует "Интерфакс-Украина" Волкера.

По словам украинского куратора в Незалежной приложено немало усилий для борьбы с коррупцией, но расслабляться нельзя. Реформы нужно продолжать во всех сферах, "в том числе по установлению добропорядочности", дабы население и предприниматели доверяли судам и госорганам в целом, добавил американец.

Накануне, напомним, перед ним отчитывался действующий президент Украины Петр Порошенко на эсминце "Дональд Кук", который стоит в порту Одессы. На борту американского корабля украинский лидер хвастался сотрудничеством с Вашингтоном в области обороны и грозил кулаком Москве.