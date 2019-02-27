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"Пусть почувствует своим задом": Порошенко прокатили по украинским ямам

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Львовские жители пожелали своему президенту разделить их будничные "радости"

Мэр города Червоноград (Львовская область) поделился в Facebook видеозаписью, где видно, как кортеж действующего украинского главы боязливо движется по разбитой дороге.

На записи видно, что машинам приходится значительно снизить скорость, объезжать ямы и опасные участки.  Пользователи надеются, что нормальную дорогу в городе все-таки сделают.

 "Может теперь хоть дороги сделают в родимый Червоноград...", "Пусть порох почувствует своей задницей какие здесь дороги", "Надо было на вертолете лететь, как в Харькове филармонию открывал", "Стыд и за состояние государства и при таком президента.", "**** **** (черт побери. – прим. ред.) а где дорога?" – пишут возмущенные зрители.  

Дарья ПЕТРОВА
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