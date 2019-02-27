"Пусть почувствует своим задом": Порошенко прокатили по украинским ямам

Львовские жители пожелали своему президенту разделить их будничные "радости"

Мэр города Червоноград (Львовская область) поделился в Facebook видеозаписью, где видно, как кортеж действующего украинского главы боязливо движется по разбитой дороге.

На записи видно, что машинам приходится значительно снизить скорость, объезжать ямы и опасные участки. Пользователи надеются, что нормальную дорогу в городе все-таки сделают.

"Может теперь хоть дороги сделают в родимый Червоноград...", "Пусть порох почувствует своей задницей какие здесь дороги", "Надо было на вертолете лететь, как в Харькове филармонию открывал", "Стыд и за состояние государства и при таком президента.", "**** **** (черт побери. – прим. ред.) а где дорога?" – пишут возмущенные зрители.