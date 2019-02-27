Лидер украинцев собрался провести в Старый Свет электричество

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Незалежной нужно возвести ЛЭП в Европу, чтобы занять место на рынке с украинской продукцией. Об этом действующий глава государства заявил в ходе церемонии запуска ветровых турбин Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.

"Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно! Мы должны проложить линии электропередачи в Европу, потому что там мощнейший рынок", – цитирует Петра Алексеевича его пресс-служба в среду, 27 февраля.

Он верует в то, что произведенная "здесь и сейчас" электроэнергия будет продаваться в Европе.

"И это правильно. Если хотите, это называется "энергетический безвиз" для украинской продукции. Энергетический безвиз и поставки электроэнергии на мощный рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости. Итак, мы должны добиваться энергетической независимости", – сообщил пан Порошенко.

Дальше – больше. Президент утверждает, что в настоящее время Украине не нужно столько электроэнергии, сколько производится вместе атомными мощностями и возобновляемой энергетикой с учетом промышленного потенциала. В этом месте он не развернул мысль – потенциал в минусе или плюсе. Зато сел на своего любимого конька – "агрессор оккупировал" Донбасс, где добывалось 100% антрацита на Украине, чтобы разрушить промышленность соборной.

"Оккупация должна была привести к остановке украинской электроэнергетики, должна была задушить украинскую экономику, остановить украинские заводы и фабрики", – вскрыл "планы" Кремля хозяин "Рошена".

Затем вспомнил "кабальные" газовые условия, навязанные якобы Россией Украине в 2009 г., и радостно оповестил народ: Незалежная все меньше использует российский газ – с 14 млрд куб. м голубого топлива в 2017-м потребление уменьшилось до 10,5 млрд куб. м в 2018 году.

"А сколько (потреблять импортного газа) будем через два года? Если все будет хорошо, если мы не ошибемся, если мы не остановимся, если мы будем продолжать наше эффективное продвижение вперед – будет ноль. Украина станет полностью энергетически независимой", – мантрически завораживал украинский электорат Петр Алексеевич.

В середине января лидер нации подчеркивал, что в ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и полностью удовлетворять свои нужды отечественным газом.

