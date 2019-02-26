Лидер Незалежной запрятался за спины американских старших товарищей

Действующий президент Украины Петр Порошенко, пока сегодня в Верховной раде депутаты шумели насчет импичмента главы государства на фоне скандала в "Укроборонпроме" с возможной контрабандой российских запчастей для ВСУ, умасливал своего куратора из Вашингтона Курта Волкера с борта американского эсминца "Дональда Кука", добравшегося до порта Одессы.

Хозяин "Рошена" под прикрытием спецпредставителя США по Незалежной посылал некие сигналы Москве, отмечая "символичность" встречи именно на "легендарном" штатовском корабле, "который является очень частым гостем в Черном море".

"Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым есть украинский, во-вторых, что свобода мореплавания в регионе будет обеспечена, как гарантировано конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинско-американское партнерство единое, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной", – цитирует пана Порошенко его пресс-служба в Facebook.

Пока еще президент назвал нынешний визит американских кораблей в Одессу "яркой демонстрацией уникальных" взаимоотношений Киева и Вашингтона.





По его словам, увеличение военного присутствия США в Черном море стало ответом на просьбу Незалежной – "это важный ответ на неспровоцированное нападение, акт агрессии против украинских кораблей". Так верховный главнокомандующий называет собственную провокацию, которую под его руководством устроили украинские моряки 25 ноября прошлого года, нарушив госграницу РФ, пытаясь без разрешения прорваться к Крымскому мосту.

Дальше пошла любимая песня постмайданных вождей – прилепить полмира к глобальным проблемам украинских революционеров и коррупционеров.

"Агрессия Кремля затрагивает не только жизненные интересы Украины, но и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море. Сегодня инвестиции в безопасность Украины со стороны США являются ярким подтверждением инвестиций в безопасность всего региона и всего мира", – подчеркнул Петр Алексеевич.

Фанаты "шоколадного короля" зашлись в восторге от президента, который, пока его конкуренты по избирательной кампании ездят по стране с бездарной рекламой, а "цей корабель з томагавками загнав в Одесу".

В России же в соцсетях с сарказмом отметили посещение лидера соборной "американца". Далее орфография и пунктуация сохранены авторские:



"Новости самостийности. Волкер вызвал Попрошенко на переговоры в Одессу – на борт Дональда Кука. С таким лицом поднимаются на эшафот", "Бу-га-га. Президент "независимой" страны, как собачка, прибежал на зов", "Пошёл за бусами)", "Они на Петю смотрят, как на экспонат в кунсткамере".





С интересным предположением выступил пользователь Мороз: "Дональд Кук в Одессе для того если Порошенко проиграет то по тихому эвакуировать его что бы народ не разорвал".

Часть комментаторов вспомнили "легендарное" прошлое эсминца:

""Дональд Кук" это тот самый, экипаж которого списался на берег менять памперсы", – написал Alex.

"Порошенко великий мастер делать из мухи– слона! Надо же "Дональд Кук" присмолил! Напужал российские ВМС до некуда! Как только попытается войти в территориальные воды России, пойдёт ко дну! " – предостерег американцев евгений мацнев.

Напомним, "Дональд Кук" прибыл в Одессу в обход Крыма, совершив огромный крюк, дабы лишний раз не нервировать Черноморский флот – эсминец отправился из южной части Черного моря в украинский порт не по прямой, а по большой дуге, прижимаясь к западному побережью.

Еще в апреле 2014-го экипаж американского корабля оказался деморализованным после встречи с русским бомбардировщиком Су-24, не имевшим на борту бомб и ракет. Однако под фюзеляжем висел один контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины", выключивший радар эсминца. Наш самолет тогда сымитировал ракетную атаку на ослепший и оглохший корабль, затем еще одну и еще – всего 12 раз. Надо думать, американцы это запомнили четко.

