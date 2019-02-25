Эсминец США отпугнули от Севастополя

"Дональд Кук" пошел в обход из-за русских

Хорошо знакомый российским и украинским морякам эсминец "Дональд Кук" вошел к порту Одессы. Как сообщает портал "Думская", корабль пробудет в украинском городе до 27 февраля.

Ранее в Вашингтоне заявили, что ВМС США продолжат маневры в Черном море для "демонстрации силы и решительности", несмотря на инцидент в Керченском проливе и взросшую напряженность в этом регионе.

Однако согласно спутниковым данным, "Дональд Кук" пошел в Одессу в обход Крымского полуострова, сделав огромный крюк, чтобы не действовать на нервы командованию Черноморского флота. Корабль отправился из южной части Черного моря в Одессу не по прямой, а по большой дуге, прижимаясь к западному побережью. В результате получился крюк примерно в 100 км.

Ранее в России заявили, что будут пресекать любые провокации вблизи своих территориальных вод. До этого уже бвли случаи, когда российские истребители и бомбардировщики пролетали на американскими кораблями и включали средства РЭБ, поэтому можно предположить, что в США просто решили "не будить лихо".



Как напоминает "Царьград", за "Дональдом Куком" присматривают малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс". До этого американский эсминец, вооруженный "Томагавками"провел учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.