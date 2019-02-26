Украинцы пришли в восторг от идеи импичмента Порошенко

Юлию Тимошенко поддержали другие депутаты Незалежной

На сторону лидера "Батькивщины", заявившей о том, что окружение Петра Порошенко обогатилось на оборонке, а, значит, ему не место во власти, встали многие украинцы. Так, например, еще один кандидат в президенты Незалежной Юрий Деревянко отметил, что решение Тимошенко начать эту процедуру было правильным.

Политик заявил на своей странице в Facebook, что он и его сторонники пришли к выводу о необходимости сместить Порошенко с должности еще в 2018-м, собрав 65 подписей против него. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко присоединился к коллегам и вовсе призвал казнить действующего главу Украины, совершившего государственную измену, если журналистское расследование, которым пригрозила Тимошенко, основывается на реальных фактах.

При этом политологи уверены, что Тимошенко воспользовалась "чисто избирательным маневром", чтобы придать предвыборной гонке скандальность, так как медийных возможностей у нее меньше, чем у Порошенко. Она понимает, что для импичмента нет ни юридическое основы, ни времени. В этом уверен глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Она сочла эту ситуацию разумным ходом, чтобы остановить рост рейтинга Порошенко и добавить себе очков",

– заявил Погребинский "СНЕГ.TV".

Руководитель Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко также полагает, что Тимошенко сейчас готова пойти на все ради дополнительных голосов избирателей, даже на подобные бессмысленные вбросы. Он отметил в разговоре с RT, что на Украине нет закона для такой процедуры. С коллегами согласен и политолог Алексей Якубин, который подчеркнул в беседе с изданием Baltnews.ee, что Тимошенко пытается переманить на свою сторону тех граждан, которые еще не решили, за кого будут голосовать.

Любопытно, что кандидат в президенты Александр Соловьев уверен: поводов для импичмента Порошенко достаточно, но Тимошенко действует только в целях самопиара. Он рассказал порталу "Голос.UA", что лидер "Батькивщины" сделала первый шаг к тому, чтобы посадить Порошенко после победы на выборах. В Сети также уверены, что Тимошенко раскручивает свою кандидатуру, но многие высмеяли ее за это.

"Серьезно? Вангую, никакого импичмента не будет. Просто пиарится перед выборами", "Правильно говорят, что все бабы дуры", "Хорошо, что ограничилась только Порошенко, – хоть сейчас и без косы, но косит со всей дури", – прокомментировали новости пользователи Twitter. Впрочем, некоторые из них хотели бы, чтобы Порошенко лишился власти.

"И это только один эпизод, за который можно проводить импичмент Порошенко",

– подчеркнула украинка.

Как передает газета "Вечерняя Москва", сам Петр Порошенко после заявления Тимошенко потребовал от правоохранительных органов проверить опубликованные журналистами сведения. Об указе президента страны сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.