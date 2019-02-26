"Придется ехать Порошенко": украинцы отказываются выступать на Евровидении

Вслед за Maruv представлять Незалежную на конкурсе не захотела группа Freedom-Jazz girls band

Участницы коллектива заняли второе место на национальном отборе. После решения победительницы Maruv не сковывать себя кабальными условиями договора с властью они стали первыми претендентами на то, чтобы выступить за родину. Однако девушки последовали примеру коллеги.

Артистки уточнили в своем заявлении в Facebook о том, что договариваются об условиях контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах. Украинцы подержали решение Freedom-Jazz girls band

"Правильно сделали", "Браво, девушки. Достойное решение!", "Никакого кайфа от участия не получили бы", "Мало того, что красивые и талантливые, так еще и умные!!! Огромнейший респект Вам за это. Молодцы!", "У каждого исполнителя должна быть гордость! Поддерживаю!", "Таки придётся Порошенко ехать в Израиль самому", "Джамала готовилась?" – делятся своими впечатлениями люди. Впрочем, некоторые пользователи Сети уверены, что девушки зря упустили шанс "достойно представить Украину".

Певица Maruv не смогла прийти к компромиссу по "миссии представителя Незалежной на конкурсе" с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и отказалась от участия в "Евровидении-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве. Артистка не захотела стать инструментом в промоакции украинских политиков.