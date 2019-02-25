Власти Незалежной загнали страну в угол своими претензиями к артистам

Скандал с поездкой украинцев на песенный конкурс "Евровидение-2019" набирает обороты – победительница национального отбора певица Maruv (Анна Корсун) не нашла общего языка с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, выставившей ей ряд условий для поездки в Израиль, и отказалась участвовать в международном мероприятии, которое украинские политики используют в качестве промо-акции. Об этом сама артистка сообщила в своем Facebook.

По ее словам, переговоры с НОТУ длились в течение семи часов, но компромисс так и не был найден. Причем из предъявленных ей требований тема отказа от концертов в России, о чем так рьяно говорили на сцене 23 февраля, когда проходил отбор, не являлась принципиальным вопросом.

"Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – заявила Корсун.

Она попросила поклонников, голосовавших за песню Siren Song (Bang!), понять и принять ее выбор и "не идти на конфронтацию".

"Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами – побеждать и популяризировать свою музыку в мире", – добавила певица.

В свою очередь НОТУ отметила, что представитель Незалежной "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".





С чего это вдруг Киев взял, непонятно, видно там все-таки отдельный глобус соборной существует как данность. И сколько бы в "Евровидении" не указывали, что организаторы песенного конкурса позиционируют его вне всякой политики, нынешняя Украина принципиально уже несколько лет втягивает европейцев в свою политорбиту.

Более того, в НОТУ и здесь увидели руку Кремля, потому как сейчас ни один чих на Днепре не обходится без московского вируса.

"Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", – подчеркнули в Киеве.

Остается лишь гадать, кто тянул за язык украинского ведущего отборочного концерта, который задавал некоторым участникам, в том числе и Корсун, провокационные вопросы, создавая нездоровую атмосферу в зале и заставляя исполнителей лить слезы, как это произошло с сестрами-крымчанками Марией и Анной Опанасюк.

Политизированность отбора не прошла незамеченной в штабе "Евровидения". Продюсер конкурса Йон Ула Санд послал в Киев "черную метку", предупредив о возможных проблемах с украинской делегацией.

Ранее в понедельник Maruv отметила, что готова отказаться от гастролей в РФ, однако ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ, например, такие пункты: запрет любой импровизации на сцене без утверждения с телекорпорацией, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, неукоснительное выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с организацией.

Пользователи активно комментируют новый украинский парадокс. Население страны тут же вспомнило о предстоящих 31 марта выборах президента Незалежной. Орфография и пунктуация сохранены авторские.

" Задушили таки.... Супер канал суспильный! Главное какой популярный!!! ☠️.. На фиг тогда голосование?? Если все равно решают не люди... Что ж говорить тогда о президентских выборах...."

"Я запутался...она жертва агрессии РФ, или она пособница агрессии РФ? АХАХАХАХА

з.ы. кстати пора принять закон о "запрете свободы мысли и наличии собственного мнения" хватит откладывать хватит....

з.ы.ы. деньги за смс верните???? барыги прости господи".

"Давайте отправим петю, уж этот клоун там точно в топ попадет".

"За девочку проголосовали люди , не жюри , а люди , отправляли смс , поддерживали человека за ее творчество , с какого перепуга неучитывается мнение народа. Так а зачем тогда на выборы идти в марте , народ проголосует , а влада скажет нифига вы все агенты кремлямы оставляем петю. Че уже совсем обнаглели , было , было , но такого ущемленя я не видела за все года независимости".

"Поедьте от другой страны, выиграйте и утрите им нос, мы за Вас болели, готосовали, тратили средства время, как такое могло случиться..."

"Я очень надеюсь, что в этом году Украину дисквалифицируют!!!! Никто не учитывает голоса тех кто более и переживает за этот конкурс :( Вы были самой достойной претенденткой!!!"

"Очень жаль. Спасибо что не пошли на эти грязные политические провокации и не стали марионеткой.на месте организаторов Евровидения я бы оштрафовала и дисквалифицировала Украину в этом году, чтобы НТКУ не повадно было заниматься политическими репрессиями на музыкальном конкурсе".