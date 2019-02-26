Разберут забор Яценюка: украинцев обсмеяли за плавучий космодром

В Незалежной строят грандиозные планы

Платформу для запуска космических ракет хотят создать в Херсонской области.

Громкие заявления украинцев насмешили пользователей Сети. Напомним, накануне о строительстве рассказали на госпредприятии "Южмаш".

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине",

– сообщил директор Сергей Войт в беседе с агентством "Укринформ".

Заинтересованность в сотрудничестве уже выразили на украинском госзаводе "Паллада", где изготавливают плавучие конструкции.

Реакция не заставила себя ждать. В интернете комментаторы упражняются в остроумии, гадая, намекая, что в Незалежной есть более насущные проблемы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"На Украине решили трезво подойти к вопросу, загнувшегося буквой "зю", ракетостроения, и построить плавучий космодром. Потому что: земля не держит, а **** не тонет. Очень, очень рационально", "Мост бы в Киеве достроили. Фигнёй страдают: то гиперлуп, то плавучий космодром...", "А..ну валяйте. Смешно право", "придётся разобрать забор Яценюка", "Да, ну пусть себе строят... А то не дай Бог кинутся новое море копать", "Плавучий дурдом они уже создали", "А зачем??? У них уже есть то, шо плавает и не тонет!!!", "Плавучий в том смысле, что никогда не тонет?" "Они машину для Ольхи сделать не могут, карданы отваливаются, – не снится им ни рокот космодрома", "В керченском проливе?"

– высказались пользователи.