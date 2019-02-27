Псевдотоварищи Незалежной не станут усугублять и без того шаткие отношения с Москвой

Досадный просчет допустила страна-соседка, понадеявшись на своих западных кураторов. Она сама выдумала "друзей украинского Крыма", полагает Депутат Госсовета российской Республики Владислав Ганжара. По его словам, создание международной платформы, о которой твердят в Киеве, в частности глава МИД Василий Боднар, – всего лишь миф.

"Сложно представить, что они планируют там создавать, какую платформу, и о какой "деоккупации Крыма" они говорят... О такой идее Украины мы слышим не впервые, несколько лет назад господин Порошенко тоже кричал во весь голос о создании "клуба друзей деоккупации Крыма", но все это так и осталось пустыми словами", –

напомнил парламентарий в беседе с RT.

А тамошний министр иностранных дел, уверен крымский политик, просто-напросто работает на публику и своим пустозвонством всячески показывает, что не сидит сложа руки.

"Я глубоко убежден, что поддержки в мире это не найдет, потому что грозит серьезным обострением отношений с Россией", – резюмировал законодатель, подчеркнув, что украинская власть никак не хочет осознать, что полуостров – это не только территория, это еще и люди, которые в марте 2014-го по доброй воле решили стать гражданами России.

Кроме того, отметил депутат, "клуб друзей" Крыма уже давно успешно функционирует. Ялтинский международный экономический форум, который с каждым годом становится все популярнее среди иностранцев. Стартовал он с десятка заграничных представителей. На пятый форум собираются приехать делегаты и главы из ста государств.